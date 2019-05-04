Египет предупреждает ХАМАС, что Израиль готовит масштабный ответ на проведенный из сектора Газа ракетный обстрел

Власти Египта предупреждают палестинское движение ХАМАС о том, что Израиль готовит масштабный ответ на проведенный из сектора Газа ракетный обстрел, передают израильские СМИ. При этом египетская сторона, которая регулярно выступает посредником между палестинцами и Израилем, подчеркивает, что если в секторе Газа хотят избежать эскалации конфликта, отвечать на действия израильской армии не нужно.

Ранее сообщалось, что палестинцы запустили сегодня около ста самодельных ракет в сторону Израиля. В ответ военные нанесли танковые и авиаудары по позициям боевиков ХАМАС. По данным армии Израиля, истребители поразили 30 целей ХАМАС и Исламского джихада в секторе Газа.