Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»

Об этом он написал у себя в Фейсбуке.

«Юность» переживает время не из легких. Хотелось бы, сохранив то, что есть, постараться сделать ее ярче и сильнее. В будущем превратить в ведущий литературный журнал, где будет появляться талантливое, живое, интересное: стихи, проза, очерки, критика, исторические изыскания, полемика…

Не только привлекать к журналу лучших известных писателей, но и — для этого и была придумана «Юность» – открывать имена".