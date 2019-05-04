Сборная России по хоккею продолжает подготовку к Чемпионату мира

То, что чешский этап Евротура проходит буквально накануне Мирового первенства – большой плюс для его участников. Тем же канадцам и американцам сильных спарингпартнеров найти будет проблематично. Россияне же стартовали матчем со шведами, в котором уступили 4-6. Справедливости ради, для большинства НХЛовцев, которые пополнили состав сборной, та игра получилась практически с листа. Сегодня в матче с командой Финляндии, все будет по-другому. Проблемы с акклиматизацией останутся позади. К тому же, должны выйти на лед и последние из легионеров – Александр Овечкин и компания. Присоединившиеся к команде накануне.

Финны, которые, к слову выступят на мировом первенстве с минимальных подкреплением из-за океана, днем ранее обыграли чехов 3-2.

Последним соперником нашей команды перед Чемпионатом мира станет сборная Чехии. Эта игра запланирована на завтра.