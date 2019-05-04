В Башкирии суд взял под арест создателя платформы для изучения иностранных языков LinguaLeo

Мужчину обвиняют в убийстве сестры.

Вопрос об избрании меры пресечения задержанному жителю Башкирии 34-летнему Айнуру Абдулнасырову решился в пользу ходатайства следственных органов. Ранее Следственный комитет предъявил ему обвинения по ч.1 ст.105 уголовного кодекса. Все произошло в частном доме семьи в городке Дютюрли. Во время ссоры с сестрой мужчина нанес ей восемь ножевых ранений, та умерла на месте. Вернувшаяся домой мать вызвала полицию. Обвиняемый не пытался скрыться. По сведениям телеканала РЕН, Эльвира Абдулнасырова страдала серьезным расстройством психики и могла быть агрессивной, совершив нападение первой. Впрочем, по свидетельствам источников сайта Ufa1 в следственных органах, труп был обнаружен в кресле, рядом было и оружие преступления. Что касается арестованного молодого человека, то он известен как золотой медалист одной из местных школ, выпускник Высшей школы экономики и создатель приложения для самостоятельного изучения иностранных языков LinguaLeo — оно было запущено девять лет назад, к началу прошлого года им пользовались около 17,5 миллионов человек и показывало значительную финансовую прибыль

По информации следственных органов, мужчина дал признательные показания и от сотрудничества со следствием не отказывается.