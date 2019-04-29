КГБ Белоруссии предъявил обвинение бывшему заместителю госсекретаря безопасности Андрею Втюрину. Ему инкриминируют получение взятки в размере около 150 тысяч долларов от представителя российской коммерческой структуры. Название компании не раскрывается, используется лишь буква «Г». По информации ведомства, ее представителю предъявлено обвинение в даче взятки.

Андрея Втюрина отстранили из-за связей с Российской Федерацией,— сказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Венедиктов добавил, что вряд ли формально Втюрина обвинят в передаче какой-либо информации России, потому что это был бы позор для страны.

Также задержан гендиректор компании «Белтелеком» Сергей Сивоедов. Его обвиняют в получении взятки от гражданина Российской Федерации, который также задержан. Размер взятки – 15 тысяч евро.