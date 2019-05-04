Движение «желтых жилетов» проводит сегодня свою 25-ю акцию протеста

Она проходит на фоне комментариев СМИ о том, что движение начало выдыхаться, поскольку количество участников от недели к неделе понижается. Сегодня полиция согласовала три манифестации в разных округах. Как сообщает агентство Интерфакс, сбор участников уже идет.

Масштабные акции движения «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо. Затем протестующие добавили другие экономические и политические требования.