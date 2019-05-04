Венесуэльская оппозиция, по некоторым данным, в последний момент не смогла договориться с военными о свержении Мадуро

После начала восстания министр обороны страны объявил о своей верности действующему президенту.

После того как на прошлой неделе спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил о начале финального этапа по отстранению Николаса Мадуро от власти, военные должны были прекратить поддерживать президента. Об этом, как сообщают источники газеты The Wall Street Journal, лидеры протеста договорились с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом. Он якобы согласился, что Мадуро должен уйти, однако в последний момент изменил свое мнение. Публикация газеты отчасти объясняет то, что произошло в тот день. Сначала Белый дом сообщил, что глава военного ведомства выступил против президента Венесуэлы, однако спустя несколько часов Лопес заверил, что армия остается на стороне Мадуро.

По данным Associated Press, одной из причин, по которой министр изменил свое решение, могла стать история двухлетней давности. Тогда глава президентской гвардии Иван Эрнандес просил администрацию США посодействовать в получении виз для отправки своего 3-летнего сына в Штаты на лечение, однако в Белом доме ему отказали.

Завтра в Москве глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.