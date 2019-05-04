На Украине сегодня могут согласовать дату инаугурации Владимира Зеленского

Избранный президент уже встретился со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Встреча Зеленского и Парубия продолжалась около 40 минут. Об этом сообщают источники интернет-издания «Деловая столица». По их данным, разговор зашел не только об инаугурации новоизбранного президента, но и в целом о работе Верховной Рады. Собеседники издания отметили, что после встречи Парубий разослал письма руководителям парламентских фракций с просьбой встретиться и окончательно согласовать дату вступления Зеленского в должность. Проведение этой встречи агентству «Интерфакс-Украина» подтвердил глава фракции «Самопомич» Олег Березюк. По его словам, она должна состояться через час, а на ней будет присутствовать и Зеленский. При этом неизвестно, будет ли обсуждаться возможный роспуск Верховной Рады. Это ранее не исключали в штабе избранного украинского президента, говоря о том, что в парламенте отсутствует коалиция большинства.

По закону инаугурация Зеленского должна состояться до 2 июня. Накануне в Раду внесли законопроект о проведении церемонии 19 мая.