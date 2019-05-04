Районный суд в Башкирии на два месяца арестовал основателя компании Lingualeo Айнура Абдулнасырова. Как сообщает ГТРК Башкортостан, Абдулнасыров признался в убийстве сестры. Ранее сообщалось, что тело 47-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено в частном доме в селе Дюртюли. По версии следствия, во время ссоры подозреваемый нанес погибшей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте.

Lingualeo – популярный российский сервис для изучения английского языка. Он локализован для нескольких зарубежных рынков.