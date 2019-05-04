Руководители фракции Верховной рады Украины впервые встретятся сегодня с Владимиром Зеленским, который был избран президентом страны. Как ожидается, среди прочего будет обсуждаться дата инаугурации. Ранее сообщалось, что в Верховную раду внесен законопроект о назначении церемонии на 19 мая. Этот вопрос широко обсуждается в связи с тем, что в окружении Владимира Зеленского заявляли о возможности роспуска Рады, на что у нового президента будет время до 27 мая.