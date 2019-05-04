Сегодня в Венесуэле должны продолжиться протесты против президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что протесты пройдут в районах, где находятся важные военные объекты. Также оппозиция планирует начать бессрочную забастовку по стране.

Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, — объявил президент США Дональд Трамп. По его словам, об этом Владимир Путин сказал ему лично:

-У меня был очень хороший разговор с президентом Путиным. Он шел примерно около часа. Мы много о чем говорили, и одной из тем была Венесуэла. И он совсем не собирается вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Он хочет, что бы что-то хорошее произошло в этой стране. Я думаю абсолютно также. Мы хотим доставить туда гуманитарную помощь. Люди голодают. Двадцать лет назад они были одной из богатейших стран в мире, и сейчас у них нет еды и воды для их людей. Так что мы хотим помочь на гуманитарной основе. Я думаю, у нас был очень позитивный разговор о Венесуэле с президентом Путиным»

Комментируя это высказывание Трампа, ведущий телекомпании СNN Джейк Тапер сказал, что глава Белого дома представляет точку зрения своего российского коллега почти так, если бы был представителем Кремля.