КНДР запустила несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря

Администрация лидера Южной Кореи созвала экстренное заседание.

Около трех часов ночи по московскому времени из района города Вонсан на юго-восточном побережье КНДР было произведено несколько пусков ракет. Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Объединенных комитет начальников штабов. По данным военных, боеголовки пролетели от 70 до 200 километров и упали, не достигнув границы экономической зоны Японии. Снаряды, судя по всему, не были баллистическими.

В Токио отметили, что не видят угрозы собственной безопасности в связи с запусками, а в Сеуле инцидент восприняли куда серьезнее. На экстренном заседании в администрации президента присутствовали, в том числе, министр обороны и директор Национальной разведывательной службы. В Белом доме поспешили сообщить о своей осведомленности о действиях Пхеньяна. Госсекретарь США обсудил пуски с главами внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Японии. При этом сама КНДР до сих пор хранит молчание и никак не комментирует запуски.

Две недели назад Северная Корея испытала тактические управляемые ракеты с низкой высотой полета. О «новом оружии» сообщило местное агентство ЦТАК. Эти запуски стали первыми после встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое, которая завершилась ничем. До этого Пхеньян проводил ракетные испытания осенью позапрошлого года.

Совбез ООН запрещает КНДР разработки и испытания баллистических ракет.

Проведенные испытания Северной Кореей ракеты малой дальности – не повод для обострения международной обстановки, поскольку все проходит в рамках договоренностей. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

«Надо отметить, что речь идет не о ракете, а о серии запуска реактивных снарядов малой дальности, которые пролетели расстояние от 70 до 200 км и упали в море. Ракеты подобного типа не входят в категорию баллистических ракет, и поэтому нельзя говорить, что Северная Корея нарушила, какие бы то ни было договоренности. И поэтому дополнительного повода для раздувания паники я не вижу», — сказал эксперт.

К.Асмолов добавил, что, скорее всего речь идет о новой улучшенной реактивной системе залпового огня.