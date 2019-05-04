Израиль сообщил об обстреле своей территории со стороны сектора Газа
По данным израильской армии, по еврейскому государству было выпущено 90 ракет. Десятки из них, как отметили военные, были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Перед этим в ряде районов сработали сирены воздушной тревоги. В ответ израильские танки атаковали несколько военных постов движения ХАМАС, а самолеты совершили удар по двум ракетным установкам в секторе Газа. Данные о пострадавших в результате обстрелов пока что не поступали. На фоне случившегося, как передает израильское радио «Кан», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен провести совещание с участием силовиков. Это уже второй за последние дни инцидент, произошедший в районе сектора Газа. Накануне, как сообщали в израильском Минобороны, оттуда был также произведен обстрел, в результате которого пострадали двое военнослужащих. В ответ израильский летательный аппарат атаковал военный пост движения ХАМАС. После этого военные решили заблокировать районы и дороги прилегающие к границе с сектором Газа.
Эскалация ситуации на границе сектора Газа и Израиля произошла после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья.