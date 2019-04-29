Организаторы первомайского шествия в Петербурге, которое было жестко разогнано полицией, обратились в прокуратуру и СК

Организаторы первомайского шествия в Санкт-Петербурге, которое было жестко разогнано полицией, обратились в прокуратуру и Следственный комитет.

Полицейские и представители Смольного «препятствовали проведению шествия, безосновательно задерживали людей, тормозили движение колонны», сообщил «Эху» один из организаторов шествия, руководитель фракции «Яблока» в питерском ЗАгСе Борис Вишневский.

Кроме того, заявители в обращении подчеркивают, что шествие было согласовано властями.

В социальных сетях создали петицию с требованием уволить всех силовиков, которые посетителей музыкального фестиваля в Лужниках 1 мая. Многие зрители жалуются на то, что против людей применяли дубинки и электрошокеры. В соцсети «Вконтакте» петицию подписали больше 4 тысяч человек.

Столичная полиция проводит проверку после беспорядков в Лужниках, сообщает РЕН-ТВ. В результате стычек пострадали двое полицейских и четверо росгвардейцев. Пострадавших госпитализировали.