Транснефть просит крупнейшие российские нефтедобывающие компании сократить производство сырья на 900 тысяч тонн до 7 мая. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. Из-за недавних проблем с экспортом основной трубопровод и нефтеналивной терминал ограничили работу, и в России скопились крупные излишки нефти. Поставки сырья были прекращены из-за загрязнения нефти.

Глава «Транснефти» Николай Токарев ранее объявлял, что это нефть испортили умылленно.

Токарев добавил, что нарушения со стороны частного предприятия не снимают ответственности с «Транснефти».