В Белоруссии задержали бывшего главу охраны президента Лукашенко и руководителя госоператора связи «Белтелеком»

Им предъявлены обвинения в получении крупных взяток от российских коммерческих компаний.

Следственное управление КГБ Белоруссии предъявило обвинение бывшему заместителю госсекретаря безопасности Андрею Втюрину. Он 20 лет работал в службе безопасности президента. Ему инкриминируют получение взятки в размере порядка 150 тысяч долларов от представителя от одной из российских фирм. Что это за компания – не известно, в пресс-релизе КГБ она фигурирует под кодовой буквой «Г». Выгода фирмы якобы заключался в лоббировании ее интересов на территории Белоруссии. Представителю российской компании предъявили обвинение в даче взятки. Его имя не приводится, не смогли назвать его и в российском посольстве. При этом вина уже признана. В сообщении КГБ говорится о том, что задержание проходило накануне, 3 мая. Но об исчезновении Втюрина белорусские СМИ сообщали еще в конце апреля. Об этом со ссылкой на источники 29 апреля сообщали «Наша нива» и TUT.by. Задним числом указом от 24 апреля Лукашенко отправил его в отставку с должности замсекретаря Совбеза «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Кроме этого по делу о коррупции задержан и Сергей Сиводедов, руководитель оператора связи «Белтелеком». Здесь тоже фигурирует взятка, на 15 тысяч долларов, при этом сообщается лоб изъятии почти полумиллиона в американской валюте и об аресте трех принадлежащих Сиводедову квартиры в Минске. Это не первые громкие задержания в последние несколько недель — в апреле было возбуждено дело о коррупции в отношении еще одного человека из ближнего окружения президента, замглавы Национального олимпийского комитета Андрея Асташевича. В свое время он даже который играл в хоккей в одной тройке с Лукашенко. По версии, которую приводит «Росбалт», арест Андрея Втюрина был связан с неоднократными сливами информации в пользу российских ФСБ и ФСО.

По некоторым данным Втюрин даже возглавлял условную «русскую партию» и мог быть неформальным лидером тайного заговора с целью расшатать позиции «батьки».

Пока нельзя сказать, есть ли у этого события политические причины, — сказал «Эху» шеф-редактор аналитической редакции ИА Regnum Юрий Баранчик.

Баранчик добавил, что пока нет признаков того, что в Белоруссии каким-либо образом специально давят на лоббистов интересов России.