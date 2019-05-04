Израильские военные наносят удары по позициям палестинских боевиков в секторе Газа

Танки и авиация ведут огонь по военным постам ХАМАС и ракетным установкам. Это ответ израильской стороны на начавшейся сегодня ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Военны утверждают, что засекли около 90 пусков, десятки ракет перехвачены системой ПВО Железный купол. Сообщений о пострадавших в результате обстрелов не поступало.

Резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья.