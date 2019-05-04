В Белоруссии задержан гендиректор компании «Белтелеком» Сергей Сивоедов

Его обвиняют в получении взятки от гражданина Российской Федерации, который также задержан. Размер взятки – 15 тысяч евро. Эта сумма должна была, по версии следствия, помочь в вопросе поставок телекоммуникационного оборудования.

Ранее сообщалось о предъявлении обвинения бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину. Ему инкриминируется получение взятки в размере около 150 тысяч долларов от представителя российской коммерческой структуры. Он также задержан.