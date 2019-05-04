Двое участников комедийного проекта Stand Up, по некоторым данным, стали жертвами ДТП на Кубани

Всего в автомобильной аварии погибло пять человек.

Комедийные артисты Денис Маловичко и Елена Зуева находились в автомобиле Хендай Верна, который попал в ДТП на трассе под Белореченском. Об этом сообщает «Пятый канал». Стендап-комики воспользовавшись сервисом поиска попутчиков BlaBlaCar, ехали на концерт в Краснодар, когда произошла авария. Водитель встречной машины Хендай Акцент при обгоне пересек сплошную линию и спровоцировал лобовое столкновение. На кадрах с места происшествия видно, что оба автомобиля после удара вылетели на обочину и загорелись.

В результате аварии предполагаемый виновник ДТП был госпитализирован, а его пассажир погиб. В другой машине жертвами стали четыре человека, один доставлен в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.