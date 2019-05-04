Следствие назначило экспертизу сделки, сомнения в законности которой легли ранее в основание «дела Baring Vostok»

Специалистам предстоит установить реальную стоимость пакета акций, в занижении которой обвиняют партнеров инвестфонда.

По сути, предстоит провести «главную экспертизу», исходя из которой и станет ясно, насколько состоятельны доводы обвинения и следственных органов в их претензиях в адрес американца Майкла Калви и еще нескольких партнеров инвестфонда «Baring Vostok». Речь о выяснении реальной рыночной стоимости пакета акций люксембургской International Financial Technology Group в период их передачи «Первым коллекторским бюро» банку «Восточный» в 2017 году. Об этом сообщают собеседники агентства «Интерфакс», знакомые с ходом следствия. Фабула «дела Baring Vostok» по версии следствия сводится к тому, что Калви и его партнеры по бизнесу ввели в заблуждение относительно стоимости пакета акций одного из членов совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова. Тот проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору между банком и Первым коллекторским бюро исходя из оценки в 2,5 миллиарда рублей, а следствие исходит из оценки этого пакета в момент передачи всего в 600 тысяч. При этом защита Калви и партнеров инвестфонда настаивает: это всего лишь оценочная стоимость дивидендов по данному пакету. При этом 2,5 миллиарда фигурируют как сумма хищений.

Американец Майкл Калви после двух месяцев под стражей в апреле был переведен под домашний арест. Вины он не признает и считает свое преследование результатом конфликта между недавними партнерами по бизнесу.