В Верховную раду Украины внесен законопроект о проведении заседания парламента в честь инаугурации президента 19 мая

В Верховную раду Украины внесен законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации президента 19 мая. Таким образом у Владимира Зеленского останется чуть больше недели на то, чтобы распустить парламент, где лидерство удерживает блок его недавнего соперника Петра Порошенко.

Ранее в штабе Зеленского, да и сам избранный президент не исключали возможности роспуска Рады.