Транснефть просит российские нефтедобывающие компании сократить производство сырья на 900 тысяч тонн до 7 мая

Транснефть просит крупнейшие российские нефтедобывающие компании сократить производство сырья на 900 тысяч тонн до 7 мая. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. Из-за недавних проблем с экспортом основной трубопровод и нефтеналивной терминал ограничили работу, и в России скопились крупные излишки нефти.

Поставки сырья были прекращены из-за загрязнения нефти, которое в компании называют 09:27.