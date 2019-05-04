Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический грузовик Cargo Dragon американской компании Space X

Прежде старт неоднократно переносился из-за неисправности посадочной платформы и одного из узлов МКС.

После долгожданного старта на мысе Канаверал в штате Флорида, чуть более часа назад космический корабль Dragon успешно отделился от второй ступени носителя Falcon 9 и отправился в самостоятельный полет. Это 17-й по счету запуск грузовика в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в понедельник – грузовик Cargo Dragon должен доставить около 2,5 тонн оборудования, продовольствия и материалов для проведения научных экспериментов. Произведут стыковку к американскому сегменту станции, все сделают члены экипажа МКС канадец Давид Сен-Жак и американец Ник Хейг. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила посадку на плавучей платформе в Атлантике. Старт, который планировался накануне был перенесен из-за проблем в ее электрооборудовании. За время подготовки к старту Space X пришлось объясняться по поводу этих сложностей и отдельно признать, что пассажирская капсула другого корабля, предназначенного для пилотируемых полетов Crew Dragon, в ходе тестового апрельского пуска была разрушена.

Пока нет ясности с тем, когда SpaceX сможет осуществить пилотируемый пуск. Не исключено, что старт, запланированный на июль, придется перенести.

Сейчас на МКС помимо трех американцев и астронавта из Канады работают и два россиянина — Олег Кононенко и Алексей Овчинин.