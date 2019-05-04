КНДР провела несколько пусков в сторону Японского моря. Так, по крайней мере, сообщает военное командование Южной Кореи.

Дальность пусков неких «снарядов», как говорят в Сеуле, составляла от 70 до 200 километров. При этом какой именно объект был запущен, пока что не ясно. Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи говорил о том, что КНДР запустила ракету малой дальности. Однако затем сообщение было скорректировано. Кроме того, источники южнокорейского агентства Ренхап говорят, что военные не считают случившееся пусками баллистических ракет. Правительство Японии, в свою очередь, сообщило, что также не зафиксировало полета каких-либо ракет над своей исключительной экономической зоной. Тем не менее, администрация президента Южной Кореи созвала срочное заседание представителей спецслужб. Кроме того, там призвали Пхеньян прекратить провоцировать военную напряженность в регионе. Тем временем в Вашингтоне сообщили, что Белый дом знает о действиях КНДР и продолжает за ними наблюдать.

Власти Северной Кореи пока никак не комментируют запуски.