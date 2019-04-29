Организаторы первомайского шествия в Петербурге, которое было жестко разогнано полицией, обратились в прокуратуру и СК

Организаторы первомайского шествия в Санкт-Петербурге, которое было жестко разогнано полицией, обратились в прокуратуру и Следственный комитет.

Полицейские и представители Смольного «препятствовали проведению шествия, безосновательно задерживали людей, тормозили движение колонны», сообщил нам один из организаторов шествия, руководитель фракции «Яблока» в питерском ЗАгСе Борис Вишневский.

Кроме того, заявители в обращении подчеркивают, что шествие было согласовано властями.