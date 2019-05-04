В Таиланде официально короновали наследного монарха

Церемония, полная красочных ритуалов, прошла в Бангкоке.

Король Маха Вачиралонгкорн коронован как Рама Х. Трансляцию в прямом эфире показывали не только местные, но и мировые новостные телеканалы. После того как на голову Рамы водрузили Великую корону победы весом более 7 килограммов, а великий брамин вручил ему золотую пластину с именованием титула и прочие королевские регалии, символически и формально начался новый период в жизни страны. Этому предшествовал ритуал очищения, во время которого произошло омовение короля водой из пяти рек, четырех озер и 100 источников из 77 провинций королевства. Всю эту воду освятили буддийские монахи, а затем новое королевское Величество отправится к трону воссел под девятиярусным зонтом. Был озвучен первый королевский приказ и в тронном зале предоставлена аудиенция членам королевской семьи, Тайного совета и правительства. После этого Рама Х в храме Изумрудного Будды объявил себя покровителем буддизма в Таиланде. К слову, на престол Маха Вачиралонгкорн взошел более двух лет назад, после смерти Пхумипона Адульядета, правившего страной на протяжении 70 лет. Однако коронация была отложена до появления королевы – и вот буквально на днях Рама Десятый женился на бывшей стюардессе, которая в последние 5 лет была начальницей королевской службы охраны.

Ритуальные торжества по случаю коронации в Таиланде будут продолжаться как минимум до понедельника.