Более 20 пассажиров Боинга, съехавшего со взлетно-посадочной полосы в реку, госпитализированы

Лайнер прилетел с американской военной базы на Кубе в аэропорт во Флориде.

Всего на борту Boeing 737 находилось около 150 человек. Как передает телеканал CNN, среди них были американские военные, члены их семей, а также лица, выполнявшие разные работы для Пентагона. Лайнер прилетел с американской базы Гуантанамо. При каких обстоятельствах он оказался в воде не сообщается. Судя по фотографиям, которые распространила военно-морская база в Джексонвилле, где и приземлилось воздушное судно, самолет выкатился на мелководье, у него повреждена носовая часть. На кадрах, которые опубликовал местный телеканал, видно людей, которые в спасательных жилетах выстроились на крыле. Рядом на воде находится пустой спасательный плот.



Известно, что при жесткой посадке пострадало более 20 человек, однако тяжелых травм нет.

В авиакомпании Boeing подтвердили, что знают о случившемся и собирают всю информацию о ЧП.