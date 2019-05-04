«Транснефть», по некоторым данным, попросила крупнейшие российские нефтяные компании сократить добычу сырья

Речь идет о снижении добычи на 900 тысяч тонн до 7 мая. Как утверждают источники агентства Reuters, такая просьба «Транснефти» вызвана тем, что из-за приостановки экспорта нефти по трубопроводу «Дружба» хранилища сырья заполнены. Согласно подсчетам, если компании согласятся пойти на такой шаг, то добыча может сократиться примерно на 10%. Сама «Транснефть» не дает никаких комментариев. Экспорт российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы был приостановлен в середине апреля. Это произошло после того, как белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил о загрязнении сырья хлороорганическими соединениями. Помимо Минска прием российской нефти временно прекратили потребители в Германии, Польше и Словакии. Российская «Транснефть» признала загрязнение, а премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку по этому поводу.

В четверг концерн «Белнефтехим» подтвердил, что из России начала поступать чистая нефть.