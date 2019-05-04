Чемпион России по футболу может определиться уже сегодня

В том, что питерцы завоюют трофей в нынешнем сезоне, сомнений нет никаких. 8-ми очковое преимущество над идущим вторым Локомотивом за 4 тура растерять нереально. Особенно, с учетом благоприятного Зениту календаря. Причем, праздновать в городе на Неве могут начать уже сегодня. Это случиться в том случае, если Зенит обыграет в гостях Ахмат, а железнодорожники не смогут победить у Туле.

Более того, подопечным Семака может хватить и ничьей. При условии, что Локо проиграет Арсеналу.

Что касается других прете6ндентов на медали, то ЦСКА будет принимать земляков динамовцев. А Краснодар сыграет на выезде против Ростова.

Накануне тур открывали Рубин и Оренбург. Футболисты казанского Рубина обыграли Оренбург со счетом 2:0.