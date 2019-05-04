Перенесенный из-за неполадок старт ракеты-носителя Falcon 9 c грузовиком Cargo Dragon может быть произведен сегодня

Перенесенный ранее из-за неполадок старт ракеты-носителя Falcon 9 c грузовиком Cargo Dragon может быть произведен сегодня. Запуск запланирован на глубокую ночь по восточноамериканскому времени, в Москве будет 9:48 утра.

Из-за возникших неполадок в электрооборудовании на грузовом космическом корабле Cargo Dragon его запуск к Международной космической станции переносился уже дважды. Сопутствующей причиной были названы неполадки в системе электроснабжения МКС. 2 мая наземные службы в центре управления полетами в Хьюстоне с помощью дистанционной руки-манипулятора МКС провели успешную операцию по замене вышедшего из строя электрического распределительного щита. Теперь грузовик должен доставить на МКС около 2,5 тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов. За это время представителям Space X пришлось давать объяснения и в ходе недавнего брифинга вице-президент компании Ханса Кенигсмана выяснились детали еще одной неудачи, которая постигла программу космических полетов компании Илона Маска. SpaceX подтвердила потерю капсулы для астронавтов корабля Crew Dragon. Это произошло в ходе тестовых испытаний 20 апреля и грозит существенными подвижками в сроках следующего пилотируемого пуска космического аппарата.

Сегодняшний старт, если ему ничто не помешает, пройдет с пускового комплекса на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9, также принадлежащей SpaceX. В NASA рассчитывают, что со временем корабли Dragon и аппараты корпорации Boeing смогут заменить российские «Союз»ы при доставке астронавтов на МКС.