При взрыве на химзаводе в Иллинойсе пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре человека пострадали при взрыве на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк американского штата Иллинойс. Об этом сообщила газета «Чикаго трибьюн» со ссылкой на представителя пожарного департамента города Стива Лензи.

По данным газеты, все пострадавшие были доставлены в больницы. В настоящее время пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва.

Отмечается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.