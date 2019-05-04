Первая в Японии ракета частной разработки «Момо» успешно запущена с космодрома рядом с городом Тайки на северном острове Хоккайдо. Трансляцию вела компания Interstellar Technologies, создавшая ракету. Это была третья попытка осуществить испытание «Момо». Предыдущие две в течение прошлого года завершились неудачно. В ходе нынешнего запуска ракета, как и планировалось, поднялась в открытый космос на высоту 100 км, все системы при этом

сработали нормально. После этого она упала в океан около Хоккайдо.