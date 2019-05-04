Южная Корея созвала экстренное совещание с руководителями силовых структур из-за запуска ракет с территории КНДР

Администрация президента Южной Кореи созвала экстренное совещание с руководителями силовых структур из-за запуска ракет с территории КНДР. По словам пресс-секретаря главы государства, участники «отслеживают текущую ситуацию и обмениваются информацией с американской стороной».

Агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи ранее сообщило о запуске Пхеньяном нескольких ракет малой дальности из города Вонсан на восточном побережье в направлении Японского моря. Они пролетели от 70 до 200 км. В КНДР эту информацию не прокомментировали.