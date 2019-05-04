Во Флориде расследуют аварию с самолетом

Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы базы ВМС США в Джексонвилле и оказался в реке. По уточненным данным, на борту находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа. Никто не погиб и не получил тяжелых травм. Госпитализация потребовалась 21 человеку. По сведениям Си-эн-эн, воздушное судно перевозило с американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе военных, членов их семей, а также лиц, которые выполняли различные работы для Пентагона. Лайнер, принадлежащий компании Miami Air, выполнял чартерный рейс.