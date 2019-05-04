Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну. В отношении певца применены санкции в рамках вступившего в силу в прошлом году так называемого «закона Магнитского».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала в интервью «Эху», что удивлена принципиальностью страны, которая оказывала прием экстремистам. Запрет на въезд в Литву Григорию Лепсу – очередной шаг властей страны, который лоббировался теми, кому развитие двусторонних отношений между Россией и Литвой кажется невыгодным и ненужным, добавила Захарова.