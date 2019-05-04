Столичная полиция проводит проверку после столкновения силовиков с посетителями музыкального фестиваля в Лужниках

В соцсетях создана петиция с требованием уволить всех силовиков, которые применяли насилие в отношении посетителей музыкального фестиваля в Лужниках 1 мая. Многие зрители жалуются на то, что против людей использовали дубинки и электрошокеры. Во «ВКонтакте» петицию подписали больше 4-х тысяч человек.

Посетитель фестиваля хип-хопа Вячеслав Уразовский, которому досталось от полиции, рассказал в эфире телеканала «Дождь» как всё происходило.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на телеграмм-канал Baza, после инцидента были госпитализированы 18 человек, в основном подростки 13-16 лет. У большинства — переломы и вывихи. Общее число раненых превышает 30 человек. РЕН-ТВ также сообщает, что травмы получили двое полицейских и четверо росгвардейцев. Столичная полиция проводит проверку. Официально МВД пока произошедшее не комментирует.