Чистая нефть из России должна сегодня поступить на Мозырский НПЗ в Белоруссии

«Чистая» нефть из России по трубопроводу Дружба-2 поступит сегодня на Мозырский НПЗ в Беларуссии. В Минэнерго ранее сообщили, что нормализации качества российской нефти в направлении Белоруссии идет по графику.

Исходя из графика, сегодня кондиционная нефть поступит на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Нормализация качественных характеристик нефти в порте Усть-Луга ожидается чуть позднее — 7 мая. Сырье, соответствующее требованиям уже поступило в систему нефтепровода «Дружба». Это еще накануне подтвердили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Партия загрязненной органическими хлоридами нефти была выведена в хранилища станции «Унеча» в Брянской области. Возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая. 19 апреля белорусская сторона сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского НПЗ заявило, что на предприятии из-за этого из строя вышло дорогостоящее оборудование. Кроме того от приема некачественной нефти до исправления ситуации отказались некоторые западные страны.

В компании «Транснефть» называли загрязнение нефти умышленным, напоминая, что по данному факту возбуждено уголовное дело.