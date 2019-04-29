Несколько московских районов организовывают свои собственные акции «Бессмертный полк»

Призывы к жителям собраться на районные шествия, по сведениям «Эха Москвы, распространяются, в частности, в Ясеневе, в Жулебине, в Измайлове, в Зябликове и Крылатском.

Отдельные шествия в городе не противоречат принципам «Бессмертного полка», если соблюдают правила движения, сказала «Эху» координатор движения в Москве Вероника Крылова.



«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.