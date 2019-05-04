Z Архив новостей новости
5 7 6 325
07:31, 04 мая 2019

Объем долгов россиян за жилье впервые за последние годы превысил задолженность по кредитам

Объем долгов россиян за жилье впервые за последние годы превысил задолженность по кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда. Всего в прошлом году в суды поступило почти 7 миллионов заявлений с требованиями взыскать долги за жилплощадь и услуги ЖКХ. Суды удовлетворили 99% таких заявлений, добившись взыскания 134,5 миллиардов рублей. Это в пять раз больше, чем 10 лет назад.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 апреля Поздравить…

5 270 6 5697 29.04
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 511 6 26604 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 232 6 13958 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 212 6 14472 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему громкое дело Марии Бутиной завершилось мягким приговором Уже этой зимой россиянка должна выйти на свободу. В суде не удалось доказать, что ее действия нанесли серьезный ущерб США…

5 134 6 21023 27.04
Kшпионаж, сша, политика, мнения
Блоги

Видео дня

+ Варвару Караулову освободили из колонии Варвару Караулову освободили из колонии Студентка МГУ пробыла в заключении около трех по обвинению в попытке примкнуть к террористам…

5 68 6 18410 27.04
8читать ;смотреть
Kзаключенные, видео, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 140 6 12952 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

+ «Во внутренние дела Украины мы не лезем и ползучей аннексией не занимаемся». Заседание Совбеза ООН по Украине «Во внутренние дела Украины мы не лезем и ползучей аннексией не занимаемся». Заседание Совбеза ООН по Украине Поводом стал Указ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР…

5 146 6 38935 27.04
8читать ;смотреть
Kоон, украина, видео, события
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 33027 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 110 6 13273 30.04
Блоги

Андрей Мовчан финансист

Война. Призрак. Май Говорить о роли Сталина (положительной или отрицательной) в самой войне смешно – «великий стратег» прятался на даче в первые дни войны…

5 39 6 5334 06:06
Kсталин, история, общество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 114 6 17764 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 44 6 7264 30.04
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8839 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 26758 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

Первомайская акция в Петербурге. Задержания Несколько человек были задержаны ещё до начала акции…

5 32 6 5708 01.05
Kфото, видео, петербург, акции, события

Популярное за неделю

Новости

Boeing 737 приводнился во Флориде Все люди живы…

5 8 6 7193
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…

5 148 6 139259 27.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 44 6 7257 30.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 64 6 560971 28.04
Kлукашенко, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 41 6 166016 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7793794
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4020464

Сегодня в эфире