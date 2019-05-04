Объем долгов россиян за жилье впервые за последние годы превысил задолженность по кредитам
Объем долгов россиян за жилье впервые за последние годы превысил задолженность по кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда. Всего в прошлом году в суды поступило почти 7 миллионов заявлений с требованиями взыскать долги за жилплощадь и услуги ЖКХ. Суды удовлетворили 99% таких заявлений, добившись взыскания 134,5 миллиардов рублей. Это в пять раз больше, чем 10 лет назад.