Объем долгов россиян за жилье впервые за последние годы превысил задолженность по кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику судебного департамента Верховного суда. Всего в прошлом году в суды поступило почти 7 миллионов заявлений с требованиями взыскать долги за жилплощадь и услуги ЖКХ. Суды удовлетворили 99% таких заявлений, добившись взыскания 134,5 миллиардов рублей. Это в пять раз больше, чем 10 лет назад.