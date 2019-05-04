Свыше 20 человек доставлены в больницу после инцидента с самолетом во Флориде. Все в хорошем состоянии, критических травм нет, сообщил в Twitter офис шерифа города Джексонвилла.

Представители военно-морской базы США на Кубе также написали в Facebook, что серьезно пострадавших нет. По их словам, речь идет о «вахтовом самолете», который был зафрахтован у компании Miami Air и перевозил военных, членов их семей и других посетителей Гуантанамо во Флориду.

Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту находилось, по разным данным 136 или 142 человека. Все живы, сообщил мэр Джексонвилла Ленни Керри. По его словам, на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, они следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку. В корпорации Boeing сообщили, что знают о происшествии и собирают информацию.