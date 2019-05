По всему миру сегодня отмечают День «Звездных войн»

Поклонники саги устраивают различные флешмобы и тематические праздники.

В парках аттракционов устраиваются тематические «Дни Звёздных войн», компания Disney выпускает серию коллекционных постеров. . Дата выбрана по созвучию фразы из фильма «May the force be with you» «да пребудет с тобой сила» и даты «May the fourth» (4 мая). Фанаты облачаются в костюмы любимых героев и выходят на улицы своих городов, собираются в клубах, чтобы представить отрывки и киносаги. Не осталась в стороне от всеобщего праздника и Россия. Так в Сахалинском краеведческом музее приготовили мастер-классы, игры и флешмоб. Приверженцев светлой стороны научат делать настоящий джедайский меч. А поклонники темной стороны смогут изготовить устрашающие маски героев киноэпопеи. Впервые День Звездных войн отметили в 2011 год в Канаде. Программа включала шествие в костюмах, видео и шоу-программой.

Первый же фильм киносаги вышел в прокат в 1977 году.