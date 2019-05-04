Новые площадки для регистрации брака сегодня откроются в Москве.

Браки сегодня можно будет заключить в Храме Христа Спасителя, старинной усадьбе Муравьёвых-Апостолов, Планетарии и даже на Останкинской башне или башнях «Федерация» и «Меркурий». Любители спорта смогут официально засвидетельствовать свой союз на стадионе «Спартак» и «Лужники». Всего будет 20 необычных площадок. Их откроют накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб. Новые площадки по-особому украсят, молодожёнов и их гостей развлекут и поздравят известные эстрадные артисты. Регистрация брака qв этих местах обойдётся в смешную сумму – 350 рублей, это размер госпошлины. При этом всё будет происходить как в ЗАГСе, будет его сотрудник и штамп о регистрации. На новые места для заключения брака как только о них стало известно возник ажиотаж. Тех, кто не успел подать заявление на эту дату, обещают поженить позже: площадки будут работать регулярно, а их список – корректировать сами москвичи.

Площадки для регистрации за пределами ЗАГСа в столице были и раньше. С 2006 года расписаться можно было в особняке Смирнова и Петровском путевом дворце, напоминает телеканал «Москва-24». Но на некоторых, к примеру, в музее-квартире Пушкина на Арбате, церемонии бракосочетания проводили всего два раза в год.