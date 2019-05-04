Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил страны.

Испытательный пуск был произведен из района порта Вонсан на восточном побережье страны. В настоящий момент Южная Корея и США устанавливают все детали произошедшего. По данным агентства «Киодо», ракета не достигла экономической зоны Японии. В Токио также опровергли информацию о том, что КНДР запустила баллистическую ракету. Позднее южнокорейская сторона сообщила о запуске нескольких ракет. Их дальность составляет от 70 до 200 километров.