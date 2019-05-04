Boeing 737 приводнился во Флориде. Инцидент произошел вблизи американского города Джексонвилл. Воздушное судно рухнуло в реку сразу после взлета. Как сообщил мэр города, коммерческий лайнер оказался на мелководье. Он не погрузился в воду. Все люди живы. Телеканал CNN сообщил, что на борту находились 136 человек. Самолет принадлежит компании Miami Air, он летел из залива Гуантанамо на Кубе, где находится база ВМС США. Речь идет о чартерном рейсе. На месте происшествия работают пожарные и спасательные команды.