Российские нефтяные компании могут сократить добычу вследствие приостановки экспорта по нефтепроводу «Дружба»

Они получили просьбу от Транснефти снизить добычу на 900 тысяч тонн до 7 мая, сообщает Рейтер со ссылкой на источники в нефтяной отрасли. По данным агентства, это связано с тем, что хранилища заполнены. В Транснефти эту информацию не комментируют.

О том, что российская экспортная нефть, поставляемая по нефтепроводу Дружба, загрязнена органическими хлоридами, стало известно 19 апреля. Из-за этого прием российского сырья прекратили Белоруссия, Польша, Украина и Словакия. Подача качественной нефти возобновилась 29 апреля. Белоруссия подтвердила факт ее получения 2 мая. Сегодня она должна дойти до Мозырского НПЗ.

Глава «Транснефти» Николай Токарев ранее объявлял, что нефть испортили умышленно. Токарев добавил, что нарушения со стороны частного предприятия не снимают ответственности с «Транснефти».