Столичная полиция начала проверку после столкновения между силовиками с участниками фестиваля Hip Hop MayDay в Лужниках. Инцидент произошёл в среду. По неподтверждённым данным, 20 человек задержали.

Из-за стычек возле Лужников пострадали двое полицейских и четверо сотрудников Росгвардии. Они в больнице. Проводится проверка, сообщает телеканал Ren без ссылок на источники. В ходе беспорядков на фестивале задержали 20 человек, на них составили административные протоколы за то, что кидали камни и бутылки в силовиков, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Столкновения посетителей хип-хоп фестиваля с полицией и Росгвардией произошли первого мая. Молодые люди хотели прорваться к сцене, чтобы послушать любимых исполнителей, среди которых были Noize MC и Guf. Несмотря на бесплатный вход в какой-то момент силовики всех пускать перестали, заявив, что свободных мест на площадке у стадиона больше нет. Они стали действовали очень жёстко. Применяли дубинки и электрошокеры, били людей ногами, такие видео появились в интернете. «Новая газета» со ссылкой на телеграм-канал baza сообщает о более 30 пострадавших, многие в больнице с переломами и вывихами. Основная часть тех, кто получил травмы — подростки от 13 до 16 лет.

В МВД сообщения о проверке пока не комментируют.