Несколько тысяч человек примут участие в маршах «Бессмертного полка» в США

Несколько тысяч человек — соотечественников, русскоязычных и англоязычных американцев — примут участие в маршах «Бессмертного полка» в США. Они пройдут 4 и 5 мая как минимум в 25 американских городах. Пять из них присоединятся к акции впервые, сообщил ТАСС президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. Так, по его словам, в Санта-Барбаре инициатором сбора является рядовая жительница, которая самостоятельно его организует и призывает прийти на него горожан. В Цинциннати шествие решили провести

прихожане местной церкви. Жители Анкориджа раньше участвовали в акции в Сиэтле, а теперь решили организовать свой собственный «Бессмертный полк».