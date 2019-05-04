Z Архив новостей новости
5 5 6 283
05:08, 04 мая 2019

Несколько тысяч человек примут участие в маршах «Бессмертного полка» в США

Несколько тысяч человек — соотечественников, русскоязычных и англоязычных американцев — примут участие в маршах «Бессмертного полка» в США. Они пройдут 4 и 5 мая как минимум в 25 американских городах. Пять из них присоединятся к акции впервые, сообщил ТАСС президент общества «Русская молодежь Америки» Игорь Кочан. Так, по его словам, в Санта-Барбаре инициатором сбора является рядовая жительница, которая самостоятельно его организует и призывает прийти на него горожан. В Цинциннати шествие решили провести
прихожане местной церкви. Жители Анкориджа раньше участвовали в акции в Сиэтле, а теперь решили организовать свой собственный «Бессмертный полк».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 29 апреля Поздравить…

5 270 6 5663 29.04
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 511 6 26501 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи…

5 193 6 10694 03.05
Kобщество, фото, силовики, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 232 6 13880 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему громкое дело Марии Бутиной завершилось мягким приговором Уже этой зимой россиянка должна выйти на свободу. В суде не удалось доказать, что ее действия нанесли серьезный ущерб США…

5 134 6 20984 27.04
Kшпионаж, сша, политика, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Дело в том, что да, Сталин отвратителен, но в целом (для многих) внешний мир настолько более враждебен, настолько более чужероден (это и сейчас у многих такой взгляд), что как бы лучше свой тиран, чем чужой нечеловек…

5 137 6 12484 02.05
#слушать 02:39:27 8читать ;смотреть $скачать 36.5 МБ
Блоги

Видео дня

+ Варвару Караулову освободили из колонии Варвару Караулову освободили из колонии Студентка МГУ пробыла в заключении около трех по обвинению в попытке примкнуть к террористам…

5 68 6 18404 27.04
8читать ;смотреть
Kзаключенные, видео, события
Блоги

+ «Во внутренние дела Украины мы не лезем и ползучей аннексией не занимаемся». Заседание Совбеза ООН по Украине «Во внутренние дела Украины мы не лезем и ползучей аннексией не занимаемся». Заседание Совбеза ООН по Украине Поводом стал Указ Владимира Путина об упрощенном порядке получения российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР…

5 146 6 38926 27.04
8читать ;смотреть
Kоон, украина, видео, события
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 33019 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 110 6 13261 30.04
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 114 6 17755 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 44 6 7202 30.04
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8828 30.04
Kмосква, выборы, мнения
Блоги

Георгий Кунадзе бывший замминистра иностранных дел России

Россия – Китай: горизонты сотрудничества Для России Китай – единственный и незаменимый партнер, без тесного сотрудничества с которым во всех мыслимых и немыслимых формах ее нынешняя изоляция от внешнего мира станет близка к абсолютной…

5 155 6 26730 30.04
Kрф, китай, дипломатия, политика, мнения
Блоги

Первомайская акция в Петербурге. Задержания Несколько человек были задержаны ещё до начала акции…

5 32 6 5704 01.05
Kфото, видео, петербург, акции, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Венесуэла сегодня. Две новости рядом Иначе как политикой совершенно циничной и беспардонной, ниже плинтуса и вне международного права, равно как и за пределами элементарных человеческих приличий, уж извините за недипломатичность, я это не назову…

5 151 6 27349 01.05
Kвенесуэла, сша, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вашингтон упустил шанс настроить венесуэльскую армию против действующего президента Речь идет о случае, который имел место около двух лет назад

5 1 6 1008
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…

5 148 6 139099 27.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 44 6 7200 30.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 64 6 560033 28.04
Kлукашенко, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 41 6 165858 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7793729
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4020398

Сегодня в эфире