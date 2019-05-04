США вновь грозят Ирану санкциями

Их могут ввести в случае попытки расширения АЭС «Бушер», а также за вывоз из страны обогащенного урана в обмен на урановую руду, объявили в Госдепе. Там пояснили, что такие меры призваны усилить ограничения, которые касаются иранской ядерной программы. Вашингтон также призывает Тегеран прекратить всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения, в частности — обогащение урана.

В Госдепе отмечают, что глава ведомства Майк Помпео принял меры, которые позволят «продолжить проекты, ограничивающие способность Ирана возродить ядерную программу, над которой он работал в

прошлом».