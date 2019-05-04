Консерваторы показали на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии худший результат почти за четверть века

Правящая партия Великобритании лишилась 1335 депутатских мандатов и потеряла контроль над 49 местными советами. Об этом свидетельствуют окончательные итоги подсчета голосов, которые привел телеканал «Скай ньюс». Отмечается, что это стало следствием разочарования жителей страны в политике партии, возглавляемой премьером Терезой Мэй, которой пока так и не удалось вывести из тупика переговоры по Brexit.