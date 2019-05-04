Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в 1 миллион долларов

Об этом сообщил представитель «Укртранснафта» изданию «Украинские новости». Компания рассчитывает, что невыполненные поставки будут наверстаны за счет увеличения объемов перекачки в последующие отчетные периоды до конца года.

26 апреля «Укртранснафта» объявила о приостановке транзита нефти по части нефтепровода «Дружба» из-за ее плохого качества. До этого на загрязненное сырье пожаловалась Белоруссия. Принимать «грязную» нефть из России отказались также Польша, Германия и Словакия. «Транснефть» признала проблему и пообещала исправить ситуацию. 2 мая «Белнефтехим» сообщил, что из России начала поступать нефть, соответствующая стандартам.